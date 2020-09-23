Нальчик, , 16:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии скончался еще один пациент, у которого был диагностирован COVID-19. Врачи не смогли спасти 72-летнего жителя селения Кишпек. С его смертью общее число случаев смертельного исхода в республике увеличилось до 91, сообщили 23 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время на лечении в госпиталях находятся 849 пациентов, у которых диагноз уже подтвержден либо находится под вопросом. В виду тяжелого состояния в отделения реанимации переведены 38 человек.

Всего в Кабардино-Балкарии выявлено 7360 случаев заражения коронавирусом. За прошедший день их число выросло еще на 41. Выздоровели за те же сутки 6399 человек (+14).

За все время в регионе проведено 176 721 исследований на коронавирус, 1395 из них сделаны в течение вчерашнего дня.

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