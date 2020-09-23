Афины , , 16:49 — REGNUM В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Российские моряки Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили от семи до 12 лет колонии за каждого перевезенного ими мигранта.

Российские граждане не признают своей вины и утверждают, что они были наняты на работу через интернет и приехали в Турцию работать на круизном судне.

В нейтральных водах к круизному судну подошли лодки с 60 мигрантами, поэтому часть команды сошла с лайнера, чтобы помочь им в управлении плавсредствами.

«Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море, и остались. Однако разобраться в управлении плавсредством они так и не смогли — и подали сигнал SOS», — сообщил Мельников.

По его информации, сейчас в Греции в аналогичной ситуации оказались 26 граждан РФ.

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