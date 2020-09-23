Екатеринбург, , 16:55 — REGNUM В Екатеринбурге состоится первое после начала пандемии COVID-19 мероприятие «Субботник против рака». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском центре медицинской профилактики.

26 сентября с 9:00 (время местное) до 15:00 жители смогут посетить поликлинику для профилактического осмотра. Для этого нужно предварительно записаться за три дня по телефону единой городской регистратуры 8 (343) 204-76-76 .

С собой жителям понадобятся паспорт, полис ОМС и медицинская маска. Граждан просят оставаться дома, если у них наблюдаются признаки ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние десять лет жители Среднего Урала стали чаще болеть раком на 25%.

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