Калуга, , 16:47 — REGNUM В Бабынинском районе судебные приставы арестовали автомобиль, принадлежащий местному жителю, который задолжал банку почти 1,2 миллиона рублей. Об этом 23 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Иномарку изъяли и увезли на эвакуаторе на стоянку Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Бывший владелец иномарки взял крупный займ в одном из региональных банков, а затем отказался возвращать деньги. Кредитное учреждение обратилось в суд, который вынес решение взыскать с неплательщика долг в размере 1,2 млн рублей. Однако ни судебное решение, ни возбуждение приставами исполнительного производства никоим образом не повлияли на заёмщика, продолжившего уклоняться от исполнения своих долговых обязательств. В результате мужчина был ограничен в праве выезда за пределы страны, а также получил постановление о взыскании исполнительского сбора, который увеличил его долг на 82 тысячи рублей.

«У судебных приставов была информация о наличии у должника автомобиля, который находился в залоге у банка. Впрочем, разыскать автомобиль, скрываемый гражданином, удалось не сразу. После того, как местонахождение транспортного средства установили, были проведены исполнительные действия по аресту машины. Иномарку изъяли и увезли на эвакуаторе на стоянку взыскателя. Теперь, если в течение 10 суток долг не будет оплачен, то автомобиль будет передан на торги», — сказал Артём Залогин.

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