Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 16:28 — REGNUM В Ростовской области практически заполнен COVID-госпиталь на 75 коек, развёрнутый в Каменске-Шахтинском. В настоящее время лечение здесь получают 55 пациентов с коронавирусом.

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"В госпитале находятся 55 больных COVID-19, из них четверо — на аппарате ИВЛ. Помимо этого здесь проходят лечение инфекционные больные. Не стоит забывать, что госпиталь создан на базе инфекционного отделения центральной городской больницы и продолжает работать по своему профилю», — цитирует портал Don24.ru представителя горадминистрации.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области развёрнуто 2 тыс. 664 койки для пациентов с COVID-19. Коечный фонд, по данным на утро 23 сентября, заполнен почти на 50%.