Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM Реконструкция Шарташского лесопарка в Екатеринбурге займёт как минимум 10 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

План развития парка одобрили в профильном совете горадминистрации. На Шарташе появятся болотный парк, деревня мастеров, «экопросветительский центр» и ряд других площадок.

В рамках реконструкции вокруг лесопарка организуют новые велосипедные и пешеходные дорожки, а также лыжные трассы и водные пути. А от автомобильных дорог в парке планируют отказаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Шарташском лесопарке провели соцопрос о будущем зеленой зоны.

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