Москва, , 16:25 — REGNUM Количество убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью сократилось в Северо-Кавказском м Южном федеральных округах (ФО) по сравнению с 2019 годом. При этом в этих округах увеличилась раскрываемость преступлений прошлых лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Итоги работы следственных подразделений, дислоцированных в указанных округах, за восемь месяцев 2020 года накануне обсудили в Махачкале в ходе оперативного совещания, которое провел председатель СКР Александр Бастрыкин. Он, в частности, отметил, что за указанный период на Северном Кавказе зарегистрировано 50 тыс. 590 преступлений, что на 2% меньше, чем в прошлом году, а в Южном ФО — 147 тыс. 697 (снижение на 0,7%).

«На 8% сократилось в обоих округах число убийств, также уменьшилось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом: в СКФО на 23%, а в ЮФО — на 4%», — сказано в сообщении.

Особое внимание, как отмечается, уделялось расследованию преступлений прошлых лет. В 2020 году во взаимодействии с органами дознания в СКФО раскрыто 423 таких преступления, а в ЮФО — 385, что больше показателей прошлого года на 43% и 12%, соответственно. Значительное число убийств, совершенных в прошлые годы, расследовано на Ставрополье и в Крыму (по 13), Краснодарском крае (12) и Дагестане (девять).