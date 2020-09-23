Джакарта, , 16:18 — REGNUM В агентстве по надзору за выборами в Индонезии попросили кандидатов на региональных выборах в 2020 году соблюдать санитарный протокол, который был определен организаторами, сообщает Kompas.

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«Мы просим пары кандидатов соблюдать протоколы о состоянии здоровья», — заявил член агентства по надзору за выборами Фриц Эдвард Сирегар.

Ранее в агентстве по надзору за выборами заявили, что в течение двух дней регистрации участников на региональных выборах было совершено 243 нарушения правил санитарного протокола.

Напомним, проведение региональных выборов в Индонезии запланировано на декабрь 2020 года.