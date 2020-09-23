Снежинск, Челябинская область, , 16:14 — REGNUM В Снежинске Челябинской области оглашён приговор должностному лицу Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, с ноября 2018 года по март 2019-го он заправлял личный автомобиль топливом, предназначенным только для заправки служебного автотранспорта. В целом гражданин израсходовал 4644 литра топлива. Таким образом, он причинил «Управлению вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области» ущерб в сумме более 200 тыс. рублей.

Задержанный признал за собой вину и возместил весь ущерб. По приговору суда он лишён на два года права занимать в органах местного самоуправления должности, которые связаны с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Правда, приговор пока не вступил в силу.