Москва, , 15:55 — REGNUM Больные ОРВИ, включая COVID-19, ни в коем случае не должны носить респираторы с клапаном. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 23 сентября во время эфира на странице ведомства в Instagram.

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Она пояснила, что респиратор с клапаном для выдоха облегчает дыхание, но не создает барьера для распространения инфекции, если использующий его человек болен. Больной или возможный носитель инфекции «ни в коем случае не должен использовать респиратор с клапаном, только респираторы без клапана», подчеркнула специалист.

Респираторы без клапана и защищают от вирусов, и препятствуют их распространению от заболевших. Однако респиратор нужно подобрать так, чтобы он удобно располагался на лице, чтобы не было зазоров.

Детям до года надевать маски не рекомендуется, их лучше вовсе не брать с собой в места, где есть люди. Детей с трёх лет стоит учить пользоваться масками.

Более того, именно дети часто являются источником инфицирования для пожилых людей, своих бабушек и дедушек, сказала Руженцова.

При астме носить медицинскую маску можно, но при индивидуальной непереносимости придётся выбирать подходящий материал. Если подбор маски невозможен, посещать общественные места людям с астмой, эпилепсией или другими хроническими заболеваниями не стоит.