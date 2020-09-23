Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM В Екатеринбурге зафиксирован недостаток бригад скорой помощи, заявил и.о. главного врача городской станции скорой Сергей Панин.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

На встрече с членами комиссии гордумы по здравоохранению Панин заявил, что на станции сейчас работают 126 бригад. Коэффициент обеспеченности жителей бригадами составляет 0,78.

По словам руководителя, необходимо организовать от 14 до 17 бригад дополнительно, чтобы полностью покрыть потребности Екатеринбурга. У скорой есть уже автомобили, но налицо нехватка медперсонала (48 врачей и 145 фельдшеров).

Как сообщало ИА REGNUM, 260 сотрудников скорой помощи Екатеринбурга переболели COVID-19 с начала пандемии.

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