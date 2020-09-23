Махачкала, , 16:28 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане после столкновения жителей пригорода Махачкалы с сотрудниками полиции и Росгвардии. Речь идет о применении насилия в отношении правоохранителей и повреждении служебных машин, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, накануне жители поселков Красноармейск и Семендер Кировского района Махачкалы из-за возникших противоречий стали препятствовать работам по межеванию земельных участков. Для обеспечения общественного порядка и безопасности на место прибыли сотрудники местного отдела полиции и управления Росгвардии республики.

В это время группа местных жителей стала кидать в сторону сотрудников правоохранительных органов камни и различные предметы. В результате, как отмечается, нескольким сотрудникам причинен вред здоровью, также повреждены их служебные автомобили.

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