Осло, , 15:58 — REGNUM За последние сутки в столице Норвегии наблюдается резкое увеличения числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 сентября со ссылкой на норвежские средства массовой информации сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно данным норвежского телеканала TV2, за последние сутки в Осло было выявлено 55 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Данная цифра в два раза превышает предыдущее значение, когда коронавирус был обнаружен у 22 жителей столицы.

Напомним, что недавно властями Осло были введены новые карантинные ограничения. Пожалуй, одной из самых жёстких мер стал запрет на собрание более десяти человек в частных домовладениях. По данным городского совета, именно скопления людей в частных домах является главной причиной усиливающегося распространения коронавируса в Осло.

«Вот почему мы выступаем с этой несколько более жёсткой рекомендацией, которая по сути является запретом», — заявил глава департамента здравоохранения Роберт Стин в интервью журналистам VG.

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