Ломоносов, Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали заместителя главы Ломоносовского района Ленинградской области, его подозревают в мошенничестве. Чиновник заключал с компанией договоры по вывозу мусора с кладбищ, зная, что работы не будут выполнены. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Как уточнили в ведомстве, задерживать чиновника следователям помогали сотрудники регионального УФСБ. 50-летнего Александра Куксенко, заместителя главы администрации муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, подозревают в совершении совместно с иными лицами мошенничества с бюджетными средствами.

В июне 2019 года он заключил с компанией-подрядчиком два договора на выполнение работ по вывозу мусора с территорий кладбищ, расположенных в Ломоносовском районе, без фактического их исполнения. Общая сумма контрактов составила 190 тыс. рублей. Однако чиновник не знал, что документы мнимые и они подписывались в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ведомстве.