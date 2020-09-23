Хельсинки, , 15:56 — REGNUM 22 сентября начальник канцелярии министерства внутренних дел Финляндии Кирси Пимия подтвердила финскому изданию Yle, что вскоре правительство страны ужесточит правила въезда для жителей Эстонии и Швеции. Причина заключается в ухудшении эпидемиологической ситуации в двух странах из-за роста распространения коронавирусной инфекции.

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Напомним, что в настоящее время преимуществом беспрепятственного въезда на территорию Финляндии без последующего обязательства соблюдать двухнедельных карантин пользуются граждане тех стран, в которых за последние 14 дней число заражений коронавирусом не превышает 25 случаев на 100 000 жителей. И Эстония, и Швеция этот показатель превысили.

«Если вы отправитесь в отпуск в Таллинн, то вступит в силу рекомендация о необходимости соблюдения двухнедельного карантина», — заявила министр.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, распространение коронавируса на 100 000 жителей в Швеции сейчас составляет 26,7 человек, а в Эстонии — 30,9 человек.

Предполагается, что ограничения вступят в силу с 28 сентября. Конкретную дату объявления об ужесточении пограничного контроля министр не назвала.

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