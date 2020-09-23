Златоуст, Челябинская область, , 15:48 — REGNUM В Челябинской области бывший директор центра юных техников города Златоуста отдан под суд. Ему вменяют получение взятки, сообщает региональное управление СКР.

Суд (сс) succo

По данным следствия, в 2018—2019 годах он получил 75 тыс. рублей. Деньги дала местная жительница за то, чтобы взять в пользование одно из помещений без заключения договора аренды.

Преступление обнаружили сотрудники полиции. Следователи уже закончили сбор доказательств по делу. Оно передано в суд.

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