Стокгольм, 23 сентября 2020, 21:10 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, как оказалось, вполне может представить себе жизнь в Ринкебю, пригороде Стокгольма, где наибольший процент проживающих беженцев вокруг столицы. Об этом со ссылкой на заявления самого Лёвена 22 сентября сообщила газета Fria Tider.
Во время посещения премьер-министром нового полицейского участка в пригороде Стокгольма журналист Expressen задал вопрос Лёвену, согласился бы он сам пожить в таком районе.
«Да, безусловно, да и вообще есть много желающих жить здесь», — заявил политик.
Как отмечают журналисты Fria Tider, ранее выяснилось, что правоохранители, которые будут работать в открытом полицейском участке, должны будут иметь при себе удостоверение при передвижении на метро из-за риска угроз и неспровоцированного насилия.
В то же время премьер-министр отметил важность «действительного присутствия» государства и органов власти в Ринкебю.
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