Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Испытания вакцины от коронавирусной инфекции, создаваемой компанией Johnson & Johnson, перешли в США в финальную фазу. Об этом 23 сентября сообщает газета The Washington Post.

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Также указывается, что в рамках международных испытаний данной вакцины в ее тестировании примут участие около 60 тыс. человек и в ходе них должны быть определены эффективность и безопасность данного препарата.

Кроме того, отмечается, что на сегодняшний день в США третья фаза испытаний закончена четырьмя вакцинами и предполагается, что препарат от Johnson & Johnson будет действовать после одного укола.

При этом научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффелс заявил, что окончательные результаты испытаний могут быть получены уже к концу текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в США на сегодняшний день выявлен 6 897 661 случай заражения коронавирусом.