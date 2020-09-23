Стокгольм, , 15:42 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на шесть человек. Такие данные 23 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 876 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 89 756 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 320 человек.

По состоянию на 23 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 18 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 596 человек.