Мальмё, Швеция, , 16:22 — REGNUM В Мальмё открываются специальные гимназии, которые будут посещать учащиеся разного происхождения. Целью такого «смешивания» учеников является борьба с «сегрегацией», якобы наблюдаемой в общеобразовательных учреждениях города. Об этом 23 сентября сообщила газета Fria TIder.

Как сообщила радиостанция P4 Malmöhus, предыдущие попытки городских властей «разрушить школьную сегрегацию» не увенчались успехом. Теперь правление города намерено сделать так, чтобы дети отказались от посещения ближайших школ и вместо этого выбрали общую школу, тем самым будет обеспечено «смешивание» учеников из разных семей.

С этой целью в Мальмё новые школы открываются в центре города, чтобы в них пошли дети с разных концов муниципального округа.

Напомним, что ранее новостная служба Sveriges Radio назвала «сегрегацией» тот факт, что в школах у 51% учащихся родители родились за границей, а у 61% — родители получили высшее образование, то есть продолжили обучение после окончания гимназии.