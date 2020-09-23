Липецк, , 15:38 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание антинаркотической комиссии, на котором был рассмотрен доклад начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области Виталия Воронина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, отмечены положительные результаты работы в этом направлении.

В первом полугодии 2020 года правоохранительными органами области было выявлено 692 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. На 21,2% возросло количество составленных административных протоколов. Изъято 17,2 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 43% больше, чем в 2019 году.

На заседании были выработаны управленческие решения, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности по противодействию наркомании и наркопреступности в регионе.

«Всем заинтересованным органам власти, а также представителям гражданского общества необходимо активизировать профилактическую работу с молодежью для сохранения здоровья подрастающего поколения, воспитания у юношей и девушек стремления к здоровому образу жизни», — отметил Игорь Артамонов.