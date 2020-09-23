Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM В Ленинградской области, где в Выборге вскрылись мошеннические действия председателя районного комитета финансов Александра Болучаевского на сумму свыше 700 млн рублей, уволены шесть сотрудников. Об этом глава Выборгского района Геннадий Орлов заявил во время встречи с местными жителем 23 сентября, сообщает телеканал ЛенТВ24.

Во время встречи с жителями района глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и председатель районной контрольно-счётной комиссии Елена Прохорова сообщили, что служебная проверка все еще идет, специалисты устанавливают точную сумму причиненного районному бюджету ущерба.

Читайте также: Бюджет Ленобласти не пострадал от потери 700 млн рублей

«По результатам антикоррупционной проверки шесть человек уже уволены, и это не предел, есть ещё ряд данных, которые предстоит проверить — заявил Орлов. — За кресло, за должность я не держусь. Я живу в Выборге больше 50 лет, у меня здесь семья, дети, внуки. Я хочу довести до логического завершения то пятно, которое лежит на мне как на физическом лице и как на руководителе».

Напомним, Александр Болучаевский был уволен в связи с утратой доверия спустя десять лет работы в комитете, вслед за ним 21 сентября был уволен исполняющий обязанности директора МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Сергей Малянов.

Читайте также: Увольнение за хищение: в Выборге чиновник лишён работы по делу о 700 млн

На место Болучевского назначен Константин Паничев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Выборге после махинаций на 700 млн рублей уволен ещё один чиновник