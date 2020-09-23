Подгорица, , 15:45 — REGNUM В Черногории группа родителей, подписавшая петицию об отмене требования ношения детьми масок в на занятиях в школах, заявила, что в знак протеста рассматривается возможность бойкота уроков в первый день учебного года 1 октября.

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Родители отмечают, что их дети уже в ожидании учебного года находятся в стрессе, не могут даже в тестовом режиме провести полчаса в маске (30 минут — это установленная продолжительность урока).

Родители также отмечают, что не у всех семей есть возможность купить ребенку смартфон или планшет, чтобы заниматься дома удаленно.

Таким образом, по их мнению, нарушается конституция страны, которая гарантирует право на образование всем гражданам на равных условиях.

Напомним, что очно в Черногории будут учиться младшие школьники с 1 по 6 класс, и учащиеся 1 класса гимназии. Остальные школьники остаются на дистанционном обучении.