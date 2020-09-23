Нальчик, , 15:26 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в настоящее время насчитывается 537 семейных очагов коронавирусной инфекции. В сутки выявляется по 41−43 новых случаев заражения. Об этом рассказал 22 сентября в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач республики Жирослан Пагов.

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Он также отметил, что имеются единичные случаи заноса новой опасной инфекции в трудовые коллективы. В основном это медицинские учреждения.

На основании данных управления Роспотребнадзора и минздрава глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков назвал ситуацию в республике стабильной и контролируемой. Поэтому, по его словам, вводить дополнительные ограничения не планируется.

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