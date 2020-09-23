Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону ужесточат контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 23 сентября.

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"Нахождение в салоне без средств индивидуальной защиты (маски, респиратора) запрещено. С 23 сентября в случае установления в салонах граждан без лицевых масок, дальнейшее движение транспортного средства по маршруту будет приостановлено», — уточнили в мэрии.

Нарушителям масочного режима грозит штраф по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».