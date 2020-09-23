Нальчик, , 15:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии более 66% всех заразившихся коронавирусом переносят болезнь относительно легко. У 29% зараженных нет вообще никаких симптомов. Ещё у 37% пациентов отмечается легкая форма заболевания.

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Такие данные привел 22 сентября в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач республики Жирослан Пагов. По его словам, в пяти госпиталях, развернутых для лечения COVID-пациентов, находятся 854 человека, из которых 37 помещены в отделения реанимации.

В республике, по данным Роспотребнадзора, проведено 175 тыс. исследований на наличие коронавирусной инфекции, а также 31 тысяча КТ-исследований.

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