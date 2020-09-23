Пенза, , 16:43 — REGNUM В плавательных бассейнах Пензы каждый четверг, начиная с 24 сентября, возобновляются бесплатные посещения. Межведомственный проект «Жить активно — здорово!» будет реализовываться по утвержденному графику. Об этом сообщает пресс-служба минздрава области.

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Места проведения оздоровительных мероприятий проекта выбраны неслучайно, поскольку из-за пандемии коронавируса и длительного режима самоизоляции население стало вести малоподвижный образ жизни. Именно плавание относится к самому эффективному виду спорта с точки зрения жиросжигания.

С 11:00 до 14:00 24 сентября все желающие смогут поплавать в бассейне «Олимпийский». В это же время 1 октября можно будет поплавать в открытом плавательном бассейне на улице Одоевского, 8 октября — двери откроет бассейн «Дельфин», 15 октября — дворец водного спорта «Сура», 22 и 29 октября — дворец спорта «Буртасы», 1 ноября — ждет любителей плавания бассейн «Олимпийский».

ИА REGNUM ранее сообщало, в июле в Пензенской области разрешили эксплуатацию бассейнов и прочих объектов физкультуры и спорта, а также проведение спортивных мероприятий и оказание соответствующих услуг. Кроме того, возобновили деятельность бани и сауны, закрытые ранее из-за угрозы распространения коронавируса.

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