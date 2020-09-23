Воронеж, , 15:07 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Воронежскую область, сообщили 23 сентября ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В регион доставили несколько десятков доз вакцины от коронавируса «Спутник V» — несколько десятков доз.

Вакцина «Спутник V» Цитата из вмдео на YouTube

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»Это первый этап доставки лекарства в регионы страны: таким образом отрабатывается его перевозка, хранение, сам процесс вакцинации. Поступивший пока в малом количестве препарат предназначен для медиков, работающих с риском заразиться коронавирусом. Подчеркнем, что вакцинация для сотрудников здравоохранения исключительно добровольная, круг врачей определяется», — уточнили в пресс-службе.

В Воронежской области также ожидают инструкция Минздрава РФ о сроках и регламенту поставки новых партий вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первые партии вакцины «Спутник V» были доставлены в Крым, Астрахань, ряд других регионов России. Как правило, объём первой партии составляет 42 замороженных вакцины для 21 человека (с учётом ревакцинации). Ранее сообщалось, что Воронежская область получит на первоначальном этапе чуть менее 9,2 тыс. доз для вакцинации медиков и педагогов.