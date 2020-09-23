Бандар-Сери-Бегаван, , 15:06 — REGNUM В Брунее в течение 20 дней не выявили новые случаи заражения SARS-CoV-2, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

В общей сложности в стране выявлено 145 носителей SARS-CoV-2.

По данным министерства здравоохранения Брунея, ни один из пациентов с COVID-19 не был госпитализирован. Между тем 142 пациента с COVID-19 были признаны здоровыми. Эпидемия унесла жизни трёх человек.

В настоящее время в центре наблюдения при содействии правительства находится 471 человек, которые вернулись в Бруней из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Индонезии, за сутки в стране подтвердили рекордное число случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В Индонезии побит рекорд по числу новых случаев заражения SARS-CoV-2