Нальчик, , 14:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии уже охвачено прививочной кампанией от гриппа 113 тыс. жителей. Это 21% от планируемой численности. Из общего числа лиц, которым была проведена вакцинация, более 31 тысяч детей. Об этом доложил в ходе заседания оперативного штаба 22 сентября глава управления Роспотребнадзора Жирослан Пагов.

Прививка от гриппа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, к настоящему времени в Кабардино-Балкарию поступило более 162 тысяч доз противогриппозных вакцин для иммунизации взрослого и детского населения отечественного производства «Совигрипп» и «Флю-М».

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона первоначально планировали охватить вакцинацией 48% населения. Позже эту цифру увеличили до 60% — 521 тысяч человек.

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