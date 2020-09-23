Лос-Анджелес, США, , 14:52 — REGNUM В сети появилось видео, на котором профессиональный кузнец Тони Суоттон создаёт золотую лопатку из игры Teamfight Tactics. Его опубликовали 22 сентября на официальном YouTube-канале League of Legends.

В ролике показано, как Суоттон выковал металлическую лопатку и покрасил её золотой краской. Позже человек в костюме тюленя Урфа проверил её в «бою» с овощами и фруктами.

Напомним, Teamfight Tactics — это тактическая многопользовательская игра от разработчиков из Riot Games. Золотая лопатка в ней является уникальным артефактом, позволяющим увеличивать размер команды или придавать уникальные черты различным персонажам.

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