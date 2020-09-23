Челябинск, , 14:52 — REGNUM Отец погибшего в челябинском СИЗО Максима Марцинкевича не может забрать его тело из морга. Об этом пишут СМИ.

По данным 74.ru, в областное бюро судебно-медицинской экспертизы прибыли он сам, его гражданская жена, а также адвокат Иван Сидоров. Как заявил Сидоров журналистам, сразу попасть на опознание, а также забрать тело не удалось — в учреждении сослались на карантин.

«Не думаю, что намеренно. Сейчас решаем вопрос по этому поводу. Пока не готов сказать, что как-то препятствуют», — сказал адвокат изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Тесака было найдено в камере СИЗО утром 16 сентября. А 22-го в Челябинск прибыл его отец, чтобы забрать тело. Похоронить погибшего могут в Москве.