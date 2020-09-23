Москва, , 14:51 — REGNUM В России выросло количество IT-преступлений, сообщила 23 сентября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, их количество возросло на 76,7%, в том числе с использованием сети интернет — на 90,2%, с использованием средств мобильной связи — на 100,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, к IT-преступности МВД относит правонарушения с применением компьютерных программ, смартфонов, кредитных карт, электронных переводов и сети интернет. В 2019 году таких преступлений совершенно 294 тыс. Относительно 2018 года рост количества совершенных правонарушений возрос на 68,5%.

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