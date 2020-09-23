Самара, , 14:56 — REGNUM Двое пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, одна 65-летняя женщина, страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а 33-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы. Всего в регионе скончались 177 пациентов с COVID-19 человек.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в регионе было выявлено 111 фактов заражения коронавирусной инфекцией. А всего по области было зарегистрировано 10 999 случаев инфицирования этим вирусом. При этом справились с ним 8547 человек.

На учете у врачей стоят 237 человек.

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