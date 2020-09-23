Тбилиси, , 14:57 — REGNUM В медицинских учреждениях Грузии, оборудованных для лечения пациентов с COVID-19, осталось 715 свободных койко-мест. Об этом 23 сентября в минздраве страны сообщили агентству «ИнтерпрессНьюс».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

"Всего мобилизовано 2522 койки, занято 1342 койки, 715 коек являются свободными», — ответили в министерстве на запрос журналистов.

Кроме того, как сообщили в минздраве, часть коек заняты пациентами, у которых подозревают COVID-19, но подтверждения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 сентября в Грузии за последние сутки выявили 218 случаев заражения коронавирусом. В последнее время часть пациентов с COVID-19, если у них не предвидится осложнений, стали переводить в гостиницы, переоборудованные в карантинные зоны, и домой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии скончался 76-летний пациент с COVID-19