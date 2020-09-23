Бишкек, , 14:48 — REGNUM «По некоторым данным, пандемия коронавируса ускорила процесс цифровизации в мире на 10%. В нашей стране тоже отмечается рост в этом направлении», — заявил на брифинге сегодня, 23 сентября, премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов, передает «24.kg».

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По его словам, произошло это благодаря тому, что во время карантина граждане стали значительно чаще пользоваться электронными госуслугами.

В качестве примера высокопоставленный чиновник привел изменения в деятельности коммерческих банков, которые перестали требовать у своих клиентов некоторые справки в бумажном виде, получая их от государственных органов посредством электронных сервисов.

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