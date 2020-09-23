Майкоп, , 14:51 — REGNUM Бывший глава одного из сельских поселений Майкопского района Адыгеи осужден за совершение должностных преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Установлено, что в декабре 2018 года фигурант, будучи главой сельского поселения, незаконно выписал себе премию в размере 41 тыс. рублей. Кроме того, в следующем году он в течение нескольких месяцев получал за фиктивного оформленного сотрудника зарплату, премию и компенсацию за неиспользованный отпуск на общую сумму более 36 тыс. рублей.

Таким образом, экс-чиновник признан виновным в присвоении с использованием служебного положения и злоупотреблении должностными полномочиями. Судом он приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы, а также к штрафу в размере 150 тыс. рублей.