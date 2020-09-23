Вашингтон, , 14:47 — REGNUM Limited Run Games выпустит в продажу полноразмерную реплику шлема Палача Рока из игры Doom. Об этом сообщалось 22 сентября на странице компании в Twitter.

https://twitter.com/LimitedRunGames/status/1308491286731780096

Представители Limited Run Games отмечают, что во всём мире будут доступны только четыре тысячи таких шлемов. К реплике также будет прилагаться металлический значок в виде дискеты и изображение с обложки оригинальной игры.

Напомним, Doom — это один из самых популярных шутеров от первого лица в мире. Его релиз состоялся в 1993 году.

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