Уфа, , 14:59 — REGNUM Причину введения временных ограничений в Бурзянском районе объяснили в министерстве здравоохранения Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что ограничения введены из-за увеличения в муниципалитете количества заболеваний ОРВИ. В настоящий момент в муниципальном образовании были зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом.

﻿Отмечается, что у 14 человек коронавирус был предварительно выявлен по экспресс-тестам, при этом он пока не был подтвержден.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Бурзянском районе с 23 сентября на 14 дней были введены некоторые ограничения. Здесь запретили проводить массовые мероприятия, учеников школ переводят на дистанционное обучение, прекращают работу детские сады.

Глава района Газиз Манапов обосновал введение этих мер неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

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