Абуджа, , 14:41 — REGNUM Медицинские работники в Нигерии приостановили забастовку, начавшуюся в середине сентября с требованием улучшения условий труда, выплаты зарплат и пересмотра надбавок за работу с больными COVID-19. Об этом сообщает BBC Africa.

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Объединенный союз работников здравоохранения Нигерии призывал своих членов вернуться к работе. Союз представляет медсестер, ученых-лаборантов и фармацевтов.

В профсоюзе не дали обоснований для приостановки забастовки, несмотря на то, что их требования не были удовлетворены. В заявлении профсоюза говорилось, что «дальнейшая линия действий будет определена в свое время».

Напомним, что забастовка членов одного из крупнейших профсоюзов работников здравоохранения Нигерии началась всего через несколько дней после того, как врачи в стране приостановили работу в начале сентября из-за аналогичных требований.

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