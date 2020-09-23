Москва, , 14:37 — REGNUM Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов прошел 23 сентября психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Да, во вторник Сафронов был в Институте имени Сербского, где ему провели психиатрическую экспертизу, результаты пока не готовы», — сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, Сафронова обвиняют в том, что с 2012 года он работал на чешскую разведку, которой передавал военно-техническую информацию о поставках российского вооружения для стран Африки. Конечным получателем информации от Сафронова были Соединенные Штаты.

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