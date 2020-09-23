Саранск, , 14:34 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в заседании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. В числе прочих тем обсуждалась вакцинация населения от гриппа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принципиально важный вопрос — вакцинация трудоспособного населения, работников наших предприятий и коммерческих организаций, государственных учреждений», — отметил глава республики. Он подчеркнул, что первый этап прививочной кампании республика прошла достаточно организованно, однако стоит активизировать темпы вакцинации.

За счет работодателей в республике прививки от гриппа должны получить около 36 тыс. человек, при этом многие руководители предприятий не осознают значимость этих мероприятий, что ставит под угрозу здоровье сотрудников. Волков подчеркнул, что при возникновении вспышек не только коронавируса, но и гриппа, работа предприятий будет приостановлена.

«Не привиты целые торговые комплексы, гостиницы, точки общественного питания. Минэкономики даже не занималось этой проблемой. До 15 октября не привьются — будем останавливать предприятия. Президент проводит совещания, а до некоторых наших руководителей еще не дошло», — выразил негодование глава Мордовии.

Волков напомнил, что первая партия вакцины от гриппа, поступившая в республику, полностью реализована. В рамках Национального календаря прививок вакцинированы около 152 тыс. человек, или около трети от плановых показателей текущей прививочной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике планируют вакцинировать от гриппа около 60% населения республики. В регион поступит около 400 тыс. доз вакцины за счёт средств федерального бюджета, что позволит вакцинировать около 50% населения, 10% получат прививки за счет региональной казны. Прививочная кампания стартовала в Мордовии в середине августа. Текущая кампания по вакцинации населения республики станет самой масштабной.