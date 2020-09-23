Москва, , 14:29 — REGNUM Жители России начали больше доверять губернаторам. По данным ВЦИОМ, в 2018 году глава регионов доверяли 51%. В 2020 году уровень доверия вырос на 8%, до 59%.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

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Больше всего доля доверяющих губернаторам выросла в возрастной группе от 45−59 лет (+12%) и старше 60 лет (+16%). Уровень доверия выше среди жителей сел (65%) и городов-миллионников (65%).

Не доверяют главам регионов, по данным на июнь 2020 года, в той или иной степени 33% опрошенных. В 2018 году о недоверии заявляли 40% респондентов.

Опрос проведен 3 июня 2020 г. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ФОМ, в 2019 году 54% жителей России доверяли главам своих регионов.

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