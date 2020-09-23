Магас, , 14:25 — REGNUM Жителя ингушского города Назрани обвиняют в участии в преступлениях террористической направленности в составе преступной банды. С его участием, как установило следствие, были совершены убийства троих сотрудников МВД России по Ингушетии и сотрудника МЧС.

Также обвиняемый в составе банды совершил посягательство на жизнь двоих военнослужащих внутренних войск МВД России, сообщили 23 сентября в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в СКФО и ЮФО.

Преступления были совершены в 2010 — 2012 годах на территории Ингушетии и Северной Осетии. По данным «Интерфакса», обвиняемый — Або Добриев входил в бандгруппу, которая являлась структурным подразделением НВФ под управлением Доку Умарова и Али Тазиева.

За совершение преступлений, в которых обвиняют Добриева, в разные годы осуждены свыше 20 членов банды. Они получили сроки от семи лет до пожизненного лишения свободы. Восемь человек объявлены в федеральный и международный розыски, в отношении еще 12 боевиков дела прекращены в связи с их смертью.

Уголовное обвинение в отношении Добриева направлено в Южный окружной военный суд.