Астрахань, , 14:19 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 23 сентября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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26 июля скончался 57-летний мужчина, 2 августа — мужчина с ДЦП 1956 года рождения. Заключительные диагнозы были установлены патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 98 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 6508 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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