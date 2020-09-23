Сеул, , 16:11 — REGNUM Более 60% жителей Сеула не планируют посещать родственников и малую родину по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации Сеула.

Согласно результатам телефонного опроса, проведенного компанией Real Meter 19−20 сентября среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, проживающих в столице, вышеуказанный ответ дали 67,9% респондентов.

Известно, что 79,2% опрошенных отказываются от поездки к родным из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, 19,2% респондентов планируют совершить однодневную поездку в пригород, а 5,6% респондентов намерены совершить поездку в другие регионы страны сроком более одного дня.

Ранее в Южной Корее узнали, где граждане страны намерены провести праздник Чхусок.

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