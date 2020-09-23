Астрахань, , 14:15 — REGNUM В Астраханской области 23 сентября подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Заболевший коронавирусом в палате Павел Соболев © ИА REGNUM

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Всего в регионе зарегистрировано 6804 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 486 человек.

Выздоровели 6508 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 98 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3156 человек, 18 тыс. 193 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.

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