Махачкала, , 14:26 — REGNUM Очередная группа граждан Азербайджана отправилась на родину через организованный в Дагестане спецкоридор на государственной границе, закрытой из-за пандемии коронавируса. На этот раз территорию России покинули 448 человек, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе администрации Дербентского района Дагестана.

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Напомним, на границе Магарамкентского и Дербентского районов Дагестана развернут временный палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые не успели вовремя вернуться домой из-за временного закрытия российско-азербайджанской границы на фоне пандемии. Раз в неделю их отправляют домой организованными группами.

В настоящее время в пункте временного размещения отправки на родину ожидают около 280 человек. При этом, как отмечается, это число еще увеличится, поскольку граждане соседней страны продолжают прибывать.