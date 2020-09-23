Липецк, 23 сентября 2020, 14:10 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 23 сентября.
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Скончались 55-летний мужчина и 59-летняя женщина из Липецка.
Всего по состоянию на 23 сентября в регионе был зарегистрирован 41 летальный случай.
Выписаны после выздоровления были 5202 человека.
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