Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Игра-головоломка Chip's Challenge стала бесплатной в Steam. Об этом 23 сентября сообщает издание PCGamer.

Главный героем игры является подростком по имени Чип, мечтающий попасть в компьютерный клуб. Для этого ему придётся пройти 144 уровня-лабиринта, решая различные головоломки.

Оригинальный релиз Chip's Challenge состоялся в 1989 году на консоли Atari Lynx. Позже её портировали на DOS и Windows.

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